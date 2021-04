Calciomercato, tutti pazzi per Milinkovic | Il serbo corteggiato dalle big d’Europa (Di lunedì 12 aprile 2021) Milinkovic-Savic continua a convincere con la sua Lazio, e continua anche ad attirare corteggiatori. Attenzione alle sirene dall’estero per il centrocampista serbo, che potrebbero fare lo sgambetto alle big italiane… L'articolo Calciomercato, tutti pazzi per Milinkovic Il serbo corteggiato dalle big d’Europa è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 aprile 2021)-Savic continua a convincere con la sua Lazio, e continua anche ad attirareri. Attenzione alle sirene dall’estero per il centrocampista, che potrebbero fare lo sgambetto alle big italiane… L'articoloperIlbigè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

gilnar76 : Guarino a Tutti Pazzi Per la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportli26181512 : E' l'Inter di tutti: Darmian o Hakimi, non c'è differenza. Il bel gioco non esiste, la squadra di Conte è stupenda:… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: E' l'#Inter di tutti: #Darmian o #Hakimi, non c'è differenza. Il bel gioco non esiste, la squadra di #Conte è stupenda https:… - cmdotcom : E' l'#Inter di tutti: #Darmian o #Hakimi, non c'è differenza. Il bel gioco non esiste, la squadra di #Conte è stupe… - cn1926it : RT @GioFrezzetti: Si continua a gettare fango sul #Napoli: tutti a scrivere che #FabianRuiz vuole l’aumento. Lo spagnolo guadagna 1,5 milio… -