Calciomercato PSG | Neymar ha detto no a 300 milioni

(Di lunedì 12 aprile 2021) Wagner Ribeiro, ex agente di, ha rivelato un retroscena diriguardante il Real Madrid In un’intervista a L’Equipe, l’ex agente di, Wagner Ribeiro, ha rivelato il seguente retroscena diriguardante il fuoriclasse brasiliano. «Nel 2019 è stato vicino ad andare al Real Madrid. Me lo haFlorentino Perez, che era disposto a pagare 300di euro. Ma Al-Khelaifi hadi no, che non se ne sarebbe andato neanche per un miliardo. E oraè felice a Parigi: nessun club al mondo può dargli quello che gli dà il PSG, che è l’unica società che può permetterselo». L'articolo proviene da Calcio News 24.