Calciomercato Milan – Primo obiettivo: il riscatto di Tomori | News (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime News sul Calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il punto sul difensore inglese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultimesuldel: Fikayoè in prestito con diritto didal Chelsea. Il punto sul difensore inglese

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, Pioli valuterà Caldara in ritiro Commenta per primo Mattia Caldara , difensore dell' Atalanta , farà il suo ritorno al Milan . Come scrive il Corriere dello Sport , sarà Stefano Pioli , poi, a valutare, la prossima estate, il centrale italiano, che in nerazzurro non ha trovato spazio

Calciomercato Milan, al lavoro per il riscatto di Tomori - Maldini ci prova ...riscattarlo Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Fikayo Tomori è stato uno degli acquisti più azzeccati del calciomercato di gennaio del Milan.

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Riscatto Tomori ad una condizione” Pianeta Milan Corriere dello Sport: "Primo obiettivo: riscattare Tomori" "Primo obiettivo: riscattare Tomori", titola il quotidiano romano confermando l'intenzione del Milan di tenere il forte difensore inglese. "Con la conquista di un posto in Champions - si legge a ...

Dalla Spagna: Liverpool in pole position per Valhovic La Fiorentina, dal canto suo, valuta il cartellino di Vlahovic non meno di 40 milioni di euro. Sul serbo ci sarebbe da registrare anche l'interesse di club come Milan e Manchester United.

