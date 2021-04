Calciomercato Juventus, novità su Haaland | Le parole di Raiola (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus ha messo nella lista dei desideri il nome di Erling Haaland: l’agente Mino Raiola fa il punto della situazione sul suo assistito La Juventus si prepara a vivere… L'articolo Calciomercato Juventus, novità su Haaland Le parole di Raiola è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Laha messo nella lista dei desideri il nome di Erling: l’agente Minofa il punto della situazione sul suo assistito Lasi prepara a vivere… L'articolosuLediè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - gilnar76 : #Juventus Women Fiorentina allo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - CMercatoNews : ???? #Juventus, #Raiola sul futuro di #Haaland: 'Si dicono tante sciocchezze' -