Calciomercato Juventus | Locatelli si può fare | la richiesta del Sassuolo

Manuel Locatelli è indubbiamente uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Al Milan, dopo un grande inizio, si è perso ma da quando ha indossato la maglia del Sassuolo il giocatore ha cambiato completamente volte ed è rinato. Il centrocampista col passare del tempo sta diventando un titolare anche nella Nazionale Italiana, gode della stima di Mancini, e più fa passi avanti, più l'interesse della Juventus su di lui sembra aumentare. Calciomercato Juventus, per Locatelli servono 40 milioni L'acquisto di Manuel Locatelli potrebbe non essere qualcosa di facile o scontato per i bianconeri. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il Sassuolo avrebbe chiesto 40 milioni di euro per cedere il giocatore.

