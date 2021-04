Calciomercato Juventus, il Manchester United ci prova per Kulusevski: Paratici risponde (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci si aspettava molto di più da Dejan Kulusveski. Sicuramente lo svedese ha delle colpe ma, in fin dei conti, è comprensibile che abbia avuto delle difficoltà. Il giocatore è passato dal Parma – squadra in cui era in prestito dall’Atalanta – alla Juventus in un attimo ed è stato catapultato in una nuova realtà con un allenatore esordiente e una squadra che si è trovata in estrema difficoltà dopo un decennio dominante. Nonostante ciò, il talento di Kulusevski non può essere messo in discussione ed è proprio per questo motivo che il Manchester United si sarebbe interessato. Calciomercato Juventus, Paratici vuole trattenere Kulusveski Secondo quanto riportato da ‘express.co.uk’ il Manchester United si sarebbe fatto avanti per ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci si aspettava molto di più da Dejan Kulusveski. Sicuramente lo svedese ha delle colpe ma, in fin dei conti, è comprensibile che abbia avuto delle difficoltà. Il giocatore è passato dal Parma – squadra in cui era in prestito dall’Atalanta – allain un attimo ed è stato catapultato in una nuova realtà con un allenatore esordiente e una squadra che si è trovata in estrema difficoltà dopo un decennio dominante. Nonostante ciò, il talento dinon può essere messo in discussione ed è proprio per questo motivo che ilsi sarebbe interessato.vuole trattenere Kulusveski Secondo quanto riportato da ‘express.co.uk’ ilsi sarebbe fatto avanti per ...

