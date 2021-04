Calcio: Vaia, ‘si può aprire l’Olimpico al pubblico, spero che politica decida per il sì’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Bisogna arrivare a una decisione di buon senso, all’aperto studi hanno dimostrato che ci si contagia molto meno. Il paese deve riprendersi economicamente e psicologicamente e c’è bisogno anche del Calcio. Mi auguro che i colleghi del Cts e soprattutto la politica, a cui spetta la decisione finale, scelgano per il bene dello paese e dello sport. Io penso che riapriranno”. Lo dice il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “Credo che Paese abbia bisogno di equilibrio, ora è impensabile tenere tutto chiuso -prosegue Vaia-. Si può fare tutto e aprire man mano tutte le attività e quindi anche la presenza dei tifosi allo stadio. Possiamo ospitare gli Europei, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Bisogna arrivare a una decisione di buon senso, all’aperto studi hanno dimostrato che ci si contagia molto meno. Il paese deve riprendersi economicamente e psicologicamente e c’è bisogno anche del. Mi auguro che i colleghi del Cts e soprattutto la, a cui spetta la decisione finale, scelgano per il bene dello paese e dello sport. Io penso che riapriranno”. Lo dice il professor Francesco, direttore sanitario dell’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ ai microfoni de ‘Lanel pallone’ su Gr Parlamento. “Credo che Paese abbia bisogno di equilibrio, ora è impensabile tenere tutto chiuso -prosegue-. Si può fare tutto eman mano tutte le attività e quindi anche la presenza dei tifosi allo stadio. Possiamo ospitare gli Europei, ...

