**Calcio: Vaia, 'De Rossi e la moglie di Inzaghi stanno bene, presto a casa'** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Daniele De Rossi sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi". Lo dice il professore Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. "Nei pRossimi giorni potranno andare a casa -prosegue Vaia ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Daniele Desta, così come ladi Simone". Lo dice il professore Francesco, direttore sanitario dell'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. "Nei pmi giorni potranno andare a-prosegueai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente".

