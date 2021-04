Calcio femminile, nuovo test per l’Italia contro l’Islanda a Coverciano: Bertolini prova volti nuovi (Di lunedì 12 aprile 2021) La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini è pronta per il secondo test di questa settimana dedicata alla selezione del Bel Paese. Sul rettangolo verde dello stadio ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano (ore 16.00), le azzurre se la vedranno ancora con l’Islanda, già sconfitta sabato 10 aprile nella prima amichevole in programma sul campo di gioco italiano. Dopo aver centrato la qualificazione a EURO 2022, le italiane hanno dato seguito alla loro striscia di vittorie, imponendosi grazie a una rete di Arianna Caruso, brava a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia avversaria e a dribblare il portiere prima di depositare il pallone in rete con classe. Un match probante per le nostre portacolori, vista la prestanza atletica delle islandesi. Tuttavia, la compagine di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) La Nazionale italiana didi Milenaè pronta per il secondodi questa settimana dedicata alla selezione del Bel Paese. Sul rettangolo verde dello stadio ‘Enzo Bearzot’ di(ore 16.00), le azzurre se la vedranno ancora con, già sconfitta sabato 10 aprile nella prima amichevole in programma sul campo di gioco italiano. Dopo aver centrato la qualificazione a EURO 2022, le italiane hanno dato seguito alla loro striscia di vittorie, imponendosi grazie a una rete di Arianna Caruso, brava a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia avversaria e a dribblare il portiere prima di depositare il pallone in rete con classe. Un match probante per le nostre portacolori, vista la prestanza atletica delle islandesi. Tuttavia, la compagine di ...

