Calcio a 5 | Qualificazioni Europei 2022 | Italia già prima nel girone | ultimo impegno contro il Montenegro

(Di lunedì 12 aprile 2021) Con la sfida di domaniil(ore 18.30, diretta tv su Rai Sport) si chiude il percorso della Nazionalena dia 5 nelleper gli. Il nuovo corso guidato da Massimiliano Bellarte ha già staccato il pass per la fase finale della massima competizione continentale, che si terrà nei Paesi Bassi l’anno prossimo, e ora vuole chiudere in bellezza. L’, inserita nel7, ha letteralmente dominato: quattro vittorie e una sola sconfitta (quella ininfluenteil Belgio di giovedì scorso), con un bilancio di 22 reti all’attivo e 12 gol subiti. Il gruppo capitanato dal filosofo di Ruvo di Puglia ha mostrato uno spirito rinnovato e un gioco piacevole ed efficace, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Qualificazioni

