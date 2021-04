Cacciata di casa perchè lesbica | interviene la ministra Bonetti | «Ci sono soldi per case di accoglienza»

(Di lunedì 12 aprile 2021) «Quella della giovane Malika - scrive la- è una vicenda che stringe il cuore e fa male, perché ancora una volta parla di odio omofobico, questa volta in un contesto familiare.molte le vittime che come Malikastate rifiutate dalla loro famiglia fino ad essere cacciate die questo mette ancora una volta in luce quanto sia necessario provvedere a infrastrutture sociali in grado di sostenerle, accoglierle, accompagnarle» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vladiluxuria : Cacciata di casa dalla famiglia perchè omosessuale, Vladimir Luxuria: 'È la forma più crudele di omofobia' - Toscan… - fattoquotidiano : Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbi… - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - StucchiIrene : RT @amnestyitalia: Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorata di… - EnneLuisa : RT @amnestyitalia: Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciata casa

la Repubblica

Anche Fedez ed Elodie scendono in campo per dare solidarietà a Malika Chalhy , la ragazza di Firenzedidalla famiglia perché omosessuale. Il rapper le ha dedicato una storia attaccando ancora il senatore Pillon e chi difende la famiglia tradizionale, mentre Elodie ha anche condiviso il ...E arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika, la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere statadidopo aver rivelato di aver una relazione con un altra donna. E quanto si spiega da piattaforma di crowdfunding GoFundMe - sulla quale stata lanciata la raccolta - aggiungendo che in ...“Rifiutare una figlia è contronatura”. Fedez accanto a Malika, la ragazza cacciata di casa da genitori dopo aver fatto coming out. La ragazza 22enne di Castelfiorentino nei giorni scorsi ha raccontato ...«Quella della giovane Malika - scrive la ministra Bonetti - è una vicenda che stringe il cuore e fa male, perché ancora una volta parla di odio omofobico, questa volta in un contesto familiare. Sono m ...