“Cacciata di casa perché amo una donna. I miei genitori dicevano: meglio drogata che lesbica”. La tremenda storia di Malika (Di lunedì 12 aprile 2021) Malika Chalhy ha 22 anni e viene da Firenze. A gennaio è stata Cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La madre, il padre e il fratello, da quel momento, hanno iniziato a minacciarla di morte e a riempirla di insulti violenti. Così Malika si è rivolta alla polizia per essere protetta, e ora la procura di Firenze indaga per per violenza privata e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare. “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica”, le ha detto sua madre. A Fanpage, a cui ha raccontato la sua storia per la prima volta, la 22enne ha fatto ascoltare tutti i 20 messaggi inviati dai genitori dopo il coming out. ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021)Chalhy ha 22 anni e viene da Firenze. A gennaio è statadidei, in una lettera, aveva confessato di amare una. La madre, il padre e il fratello, da quel momento, hanno iniziato a minacciarla di morte e a riempirla di insulti violenti. Cosìsi è rivolta alla polizia per essere protetta, e ora la procura di Firenze indaga per per violenza privata e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare. “Se torni ti ammazziamo,50 anni di carcere che una figlia”, le ha detto sua madre. A Fanpage, a cui ha raccontato la suaper la prima volta, la 22enne ha fatto ascoltare tutti i 20 messaggi inviati daidopo il coming out. ...

