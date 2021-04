Cacciata di casa dai genitori perché omosessuale | Malika ospitata a Napoli | “Reazione disumana”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelfiorentino – “In questo momento sono molto frastornata, da una parte tanti gesti di solidarietá che non mi aspettavo. Dall’altra mi dispiace per i mieiper la gogna mediatica che stanno subendo“. Lo ha detto, in un’intervista ad Andrea Scanzi sul sito Fb del giornalista,Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino (Firenze) che ha accusato la propria famiglia di averla allontanata dadopo aver reso nota una relazione sentimentale con un’altra ragazza. “Penso che loro abbiano bisogno realmente di un aiuto da alcune persone – ha proseguito – Io purtroppo quella violenza verbale inaudita non l’ho ricevuta soltanto in quel contesto. Penso che soprattutto mia mamma abbia bisogno di un reale aiuto“., che adesso si trova ospite di conoscenti a, ha ...

"Io e le mie compagne siamo con te" le parole di Elena Linari, fiorentina, una delle calciatrici azzurre che si schiera con Malika, la ragazza di Castelfiorentinodidopo la rivelazione della sua omosessualità di Sara MeiniLa ragazza aveva raccontato di non tornare aormai da 3 mesi dopo che, a causa del suo coming out, è statadai suoi genitori. Aveva scritto una lettera per raccontare l'amore per la sua ...Lo ha detto, in un’intervista ad Andrea Scanzi sul sito Fb del giornalista, Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino (Firenze) che ha accusato la propria famiglia di averla allontanata da casa ...Mario Adinolfi inveisce contro il ddl Zan, lamentando che i genitori omofobi non potranno essere violenti contro i figli lgbt.