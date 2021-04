Advertising

Mediagol : #Bundesliga, Hoffenheim-Bayer Leverkusen 0-0: pareggio a reti bianche con poche emozioni. La classifica aggiornata… - sportli26181512 : Bundesliga, il Leverkusen di Schick pareggia con l'Hoffenheim: 0-0 e poche emozioni a Sinsheim. L'undici di Wolf si… - infobetting : Hoffenheim-Leverkusen (lunedì 12 aprile, ore 20:30): formazioni ufficiali, - blab_live : #Bundesliga, #TSGB04 @tsghoffenheim @bayer04fussball entrambe in cerca di riscatto. Probabili formazioni,… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Hoffenheim Vs #Bayerleverkusen è una gara della 28° giornata di Bundesliga. Scopri i nostri pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Leverkusen

Calciomercato.com

SINSHEIM (GERMANIA) - Pareggio a reti bianche e poche emozioni nella sfida valida per la ventottesima giornata dellatra Hoffenheim e. L'undici di Wolf ci prova al 26' con Aranguiz ma Baumann è bravo ad opporsi. Nella ripresa, al 58', entra anche l'ex Roma Schick ma la partita non si schioda ...... lunedì 12 aprile 2021 , alle ore 20:30, verrà disputato Hoffenheim -, match valido per la 28° giornata di. Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due ...La 28ª giornata della Bundesliga si è concluso con uno scialbo 0-0 tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Un pareggio che probabilmente serve di più alla squadra di casa che, però, non può ancora ...SINSHEIM (GERMANIA) - Pareggio a reti bianche e poche emozioni nella sfida valida per la ventottesima giornata della Bundesliga tra Hoffenheim e Leverkusen. L'undici di Wolf ci prova al 26' con ...