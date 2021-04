Bundesliga: il Bayern pareggia ma resta in testa. Ok Lipsia e Borussia Dortmund (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Bayern Monaco rallenta anche in Bundesliga . Dopo la sconfitta interna maturata in settimana contro il Paris Saint - Germain in Champions League, i bavaresi hanno pareggiato nella 28esima giornata ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) IlMonaco rallenta anche in. Dopo la sconfitta interna maturata in settimana contro il Paris Saint - Germain in Champions League, i bavaresi hannoto nella 28esima giornata ...

Advertising

ItaSportPress : Bundesliga, girandola di panchine: il Bayern Monaco saluta Flick e prepara l'assalto ad un big -… - Matteo_003 : @peteW4P @OptaPaolo Non è un campionato di alto livello, ma neanche di basso. Sicuramente è un campionato di livell… - RedazioneFM : #Bundesliga: L'#Union ferma il #Bayern, il #Lipsia resta in scia. #Eintracht ok - MarcRouge2 : @FelixAgresti @86_longo Dal 2009 Benzema al Real, dal 2010 Lewandowski al Borussia D. dal 2014 al Bayern. - 374 par… - infoitsport : Bundesliga: il Bayern Monaco si ferma con l’Union, poker del Lipsia e -5 sulla capolista - Sportmediaset -