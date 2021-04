Bullismo, violenza e un bimbo mai nato. Ecco La vita secondo Naty - (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberta Damiata Abbiamo incontrato l'influencer Natalia Paragoni e ci ha spiegato il segreto del suo primo libro Di influencer che si mettono a nudo ce ne sono molte però, Natalia Paragoni ha fatto di più e, nel suo primo libro "La vita secondo Naty" (Mondadori), ha messo per la prima volta a nudo la sua intera vita. Nelle pagine di quello che somiglia al diario segreto di una ragazza della porta accanto, fatto di racconti, consigli e riflessioni, Natalia non si è risparmiata. Dal rapporto con i genitori, ai suoi amori sbagliati, al Bullismo, alla violenza psicologica e anche alla perdita di un bambino in giovane età. È riuscita a parlare agli altri raccontando se stessa. Il risultato è che a pochi giorno dall’uscita, "La vita secondo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberta Damiata Abbiamo incontrato l'influencer Natalia Paragoni e ci ha spiegato il segreto del suo primo libro Di influencer che si mettono a nudo ce ne sono molte però, Natalia Paragoni ha fatto di più e, nel suo primo libro "La" (Mondadori), ha messo per la prima volta a nudo la sua intera. Nelle pagine di quello che somiglia al diario segreto di una ragazza della porta accanto, fatto di racconti, consigli e riflessioni, Natalia non si è risparmiata. Dal rapporto con i genitori, ai suoi amori sbagliati, al, allapsicologica e anche alla perdita di un bambino in giovane età. È riuscita a parlare agli altri raccontando se stessa. Il risultato è che a pochi giorno dall’uscita, "La...

