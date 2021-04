Britney Spears alla sorella Jamie Lynn: “Tanti auguri! Ti amo tanto!” (Di lunedì 12 aprile 2021) Che Britney Spears abbia sempre voluto molto bene alla sorella minore Jamie Lynn si sa. Negli anni ha sempre avuto per lei parole di grande affetto. E poi, quando ha potuto, ha trascorso con lei vacanze e Giorni del Ringraziamento. Ora, in occasione del suo trentesimo compleanno, ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da un post davvero amorevole. Nella foto si vede anche Justin Timberlake. Britney e Justin sono stati insieme quattro anni. Il loro è stato un grande amore, ma erano troppo giovani per durare a Hollywood. Dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti. Ora, dopo un messaggio pubblico di Justin in cui le chiedeva scusa per come si era comportato, a seguito della messa in onda di “Framing Britney Spears”, tra ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 aprile 2021) Cheabbia sempre voluto molto beneminoresi sa. Negli anni ha sempre avuto per lei parole di grande affetto. E poi, quando ha potuto, ha trascorso con lei vacanze e Giorni del Ringraziamento. Ora, in occasione del suo trentesimo compleanno, ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da un post davvero amorevole. Nella foto si vede anche Justin Timberlake.e Justin sono stati insieme quattro anni. Il loro è stato un grande amore, ma erano troppo giovani per durare a Hollywood. Dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti. Ora, dopo un messaggio pubblico di Justin in cui le chiedeva scusa per come si era comportato, a seguito della messa in onda di “Framing”, tra ...

