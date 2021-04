Borussia Dortmund, no alla cessione di Haaland. Raiola attacca: “Non sono d’accordo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Erling Haaland non si muoverà da Dortmund, almeno questa è l’opinione del Borussia che lo ha blindato e ne ha confermato la sua permanenza nella prossima stagione per bocca del suo ds Zorc. Mino Raiola, però, non ci sta e ha pubblicamente preso le distanze da questa decisione: “Zorc ci ha detto che il Borussia Dortmund non intende vendere Haaland in estate. Rispetto la loro opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia d’accordo. Con il Borussia c’è un ottimo rapporto, non esiste nessuna guerra. I miei blitz in Spagna? Si dicono tante sciocchezze, ma non m’interessa. Non parlerò mai delle trattative con i media. Ne parlo solo con i giocatori, con le loro famiglie e con le rispettive società”, ha detto a Sport 1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Erlingnon si muoverà da, almeno questa è l’opinione delche lo ha blindato e ne ha confermato la sua permanenza nella prossima stagione per bocca del suo ds Zorc. Mino, però, non ci sta e ha pubblicamente preso le distanze da questa decisione: “Zorc ci ha detto che ilnon intende venderein estate. Rispetto la loro opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia. Con ilc’è un ottimo rapporto, non esiste nessuna guerra. I miei blitz in Spagna? Si dicono tante sciocchezze, ma non m’interessa. Non parlerò mai delle trattative con i media. Ne parlo solo con i giocatori, con le loro famiglie e con le rispettive società”, ha detto a Sport 1. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BorussiaDortmund, no alla cessione di #Haaland. Ma #Raiola non ci sta: 'Non sono d'accordo' - infoitsport : Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City: streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? - zazoomblog : Padre di Dragowski: “Borussia Dortmund? Fa piacere ma ora pensa alla salvezza della Fiorentina” - #Padre… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ???? #BorussiaDortmund, il #ManchesterUnited si tira fuori dalla corsa ad #Haaland ?? Ecco il motivo #LeBombeDiVlad #LBDV… - BombeDiVlad : ??? Futuro #Haaland, le parole di #Raiola: 'Ho parlato con la società' ???? Parla il procuratore dell'attaccante del… -