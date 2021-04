Borussia Dortmund-Manchester City in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming quarti Champions League (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Borussia Dortmund ospita il Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata all’Etihad, grazie ai gol di De Bruyne e Foden per i Citizens e di Marco Reus per il BVB. TV E streaming – Borussia Dortmund-Manchester City è in programma mercoledì 14 aprile alle 21. Niente trasmissione in chiaro, la partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilospita ilnel ritorno deidi finale di. Si riparte dal 2-1 dell’andata all’Etihad, grazie ai gol di De Bruyne e Foden per i Citizens e di Marco Reus per il BVB. TV Eè in programma mercoledì 14 aprile alle 21. Niente trasmissione in, la partita sarà visibile su Sky Sport e insu SkyGo e NowTv. SportFace.

