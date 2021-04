Borja Mayoral, l’agente: «Riscatto anticipato? La Roma è felice» (Di lunedì 12 aprile 2021) Borja Mayoral è protagonista di una bellissima stagione con la Roma: ecco le dichiarazioni dell’agente dello spagnolo Borja Mayoral ha convinto la Roma e lo dice chiaramente il suo agente, Alejando Camano ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Non so se la Roma riscatterà Borja Mayoral in anticipo, ma posso dire che lui è molto felice con la Roma, che lo fa sentire un calciatore importante. Sono arrivati gol, assist, partecipa al gioco. È parte integrante del gruppo. Ripeto, a Roma è molto felice». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021)è protagonista di una bellissima stagione con la: ecco le dichiarazioni deldello spagnoloha convinto lae lo dice chiaramente il suo agente, Alejando Camano ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Non so se lariscatteràin anticipo, ma posso dire che lui è moltocon la, che lo fa sentire un calciatore importante. Sono arrivati gol, assist, partecipa al gioco. È parte integrante del gruppo. Ripeto, aè molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

