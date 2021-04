Bonus Inps per i lavoratori stagionali turismo, spettacolo e sport: tutto quello che bisogna sapere (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ iniziato il pagamento da parte dell’Inps dell’indennità prevista dal Decreto Sostegno. Parliamo dei 2.400 euro una tantum destinati ad alcune categorie di lavoratori che, nei mesi scorsi, hanno già beneficiato degli altri indennizzi rilasciati grazie al Decreto Rilancio e al Decreto Ristori. Nello specifico, però, a chi spetta? E quanto? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Inps indennità decreto sostegno, a chi spetta Tramite il messaggio n.1452 dell’8 aprile 2021, l’Inps ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione dell’indennità prevista dal Decreto Sostegno e destinata ad alcune categorie di lavoratori. Si tratta di 2.400 euro che riceveranno una tantum, per affrontare i mesi di lavoro perso a causa della pandemia. Ma quali sono queste categorie? L’Indennità è indirizzata a: i ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ iniziato il pagamento da parte dell’dell’indennità prevista dal Decreto Sostegno. Parliamo dei 2.400 euro una tantum destinati ad alcune categorie diche, nei mesi scorsi, hanno già beneficiato degli altri indennizzi rilasciati grazie al Decreto Rilancio e al Decreto Ristori. Nello specifico, però, a chi spetta? E quanto? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.indennità decreto sostegno, a chi spetta Tramite il messaggio n.1452 dell’8 aprile 2021, l’ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione dell’indennità prevista dal Decreto Sostegno e destinata ad alcune categorie di. Si tratta di 2.400 euro che riceveranno una tantum, per affrontare i mesi di lavoro perso a causa della pandemia. Ma quali sono queste categorie? L’Indennità è indirizzata a: i ...

Advertising

INPS_it : #InpsComunica #dlSostegni Indennità onnicomprensiva 2.400 euro: 235.509 i bonus liquidati ai lavoratori già benefic… - acliparabita : RT @INPS_it: #InpsComunica #dlSostegni Indennità onnicomprensiva 2.400 euro: 235.509 i bonus liquidati ai lavoratori già beneficiari delle… - de_martinifabio : Come funziona il nuovo bonus baby-sitting - esisteancora_ : RT @Emanuelesimone1: @INPS_it Come si fa a dire di aver liquidato tutti se ad attendere ad oggi sono migliaia di persone aventi diritto al… - esisteancora_ : RT @Emanuelesimone1: @INPS_it Siamo in tantissimi che aspettiamo il bonus di 2400 euro in automati o essendo stati percettori del d.L. 137… -