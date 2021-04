Bonus 110%, la cessione si incaglia sul tipo di lavori: ordinari o straordinari (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha ripreso la definizione di interventi per meglio specificare quali e quando rientrano nelle regole di applicazione del Bonus 110%. Sulla nuova norma ora sorgono dilemmi sull’applicazione Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha ripreso la definizione di interventi per meglio specificare quali e quando rientrano nelle regole di applicazione del. Sulla nuova norma ora sorgono dilemmi sull’applicazione

Advertising

BrianeSrl : Buongiorno Lombardia! In onda sul canale 10 TeleLombardia ore 9:00 lo Sportello Bonus 110, per analizzare tutti i b… - MaurizioFuochi : @sole24ore Hanno fatto un bonus solo per pubblicità...poi nella realtà è impossibile ottenerlo oppure ci sono condi… - acssalerno : Mercoledì alle 9:40, il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, sarà ospite di Coffe Break,… - RobRe62 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina di oggi, lunedì #12aprile: #bonus casa e 110%, i requisiti impossibili che bloccano i lavori. #Scuola, il… - fisco24_info : Bonus casa e 110%: tutti i freni agli sconti -