Bonaccini “Sui vaccini seguiamo linea del governo” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Entro il mese, se tutto va come deve, apriremo anche ai 60enni però la consegna del governo è molto chiara. Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, incontrando i giornalisti questo pomeriggio a margine della visita all’hub vaccinale della Fiera di Bologna del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa. cin/tvi/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) “Entro il mese, se tutto va come deve, apriremo anche ai 60enni però la consegna delè molto chiara. Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, incontrando i giornalisti questo pomeriggio a margine della visita all’hub vaccinale della Fiera di Bologna del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa. cin/tvi/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Bonaccini “Sui vaccini seguiamo linea del governo” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bonaccini 'Sui vaccini seguiamo linea del governo' - - fjadanza : RT @Massimi47715989: Bonaccini a Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Sui vaccini: 'Accelerare sulla produzione in Italia' -… - danieleverone11 : RT @Massimi47715989: Bonaccini a Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Sui vaccini: 'Accelerare sulla produzione in Italia' -… - Massimi47715989 : Bonaccini a Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Sui vaccini: 'Accelerare sulla produzione in Italia… -