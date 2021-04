Bollettino dell’Asl di Benevento: novanta positivi e due decessi (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 90 i positivi alla luce dei 757 tamponi analizzati dall’Asl di Benevento. Di questi, solo 4 riguardano persone con sintomi, i restanti no. Da registrare 39 guariti ma purtroppo, ci sono anche due decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 90 ialla luce dei 757 tamponi analizzati dall’Asl di. Di questi, solo 4 riguardano persone con sintomi, i restanti no. Da registrare 39 guariti ma purtroppo, ci sono anche due. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

MartinaNotizie : Covid, il bollettino ASL dell’11 aprile. 37 ricoverati a Martina Franca, 8 decessi in provincia - Sora24_it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone dell'11 Aprile. I dati di 33 Comuni della provincia - Sora24it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone dell'11 Aprile. I dati di 33 Comuni della provincia - occhio_notizie : Sono 115 i nuovi casi di #Covid 19 nelle ultime 24 ore in #Irpinia. Il #bollettino dell’Asl di #Avellino di oggi, 1… - anteprima24 : ** #Covid, il bollettino dell'Asl di #Avellino: doppia cifra per il capoluogo ** -