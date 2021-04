Bollettino Coronavirus Italia | morti | contagiati | guariti del 13 Aprile

(Di martedì 13 aprile 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi oggi, 13, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 13(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 524.417). (ieri 114.612) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 3.593) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 30.922) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al trend di crescita delle ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi, i morti sono 358 - Corriere : In Italia 9.789 nuovi casi e 358 morti. Il tasso di positività scende a 5,1%: il bollettino - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: 9.789 nuovi casi e 358 morti - CalifanoRosy : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: 9.789 nuovi casi e 358 morti - scavuzzo47 : RT @mrctrdsh: La variante italiana del Covid è la più grave, rassegniamoci. Il sistema delle Regioni a colori continua a macinare infezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Lo annuncia sui suoi profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati delregionale sull'andamento dell'epidemia di. Piemonte L'Unità di ...ROMA " Sono 9.789 i nuovi casi diin Italia (ieri 15.746) a fronte di 190.635 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 5,13%. E' quanto riporta ildel ministero della Salute. I decessi sono ...Sono 9.789 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito da Protezione civile e ministero della ...Sono 17 (seppur ancora dato parziale i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata dell’12 aprile. Il dato emerge dal bollettino dell’Asp. I tamponi eseguiti sono ...