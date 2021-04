Bollettino Coronavirus di Lunedì 12 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 5,18% (Di lunedì 12 aprile 2021) In data 12 Aprile l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,25% (ieri +0,41%) con 3.779.594 contagiati totali, 3.140.565 dimissioni/guarigioni (+18.010) e 114.612 deceduti (+358); 524.417 infezioni in corso (-8.588). Ricoverati con sintomi +78 (27.329); terapie intensive +8 (3.593) con 167 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 190.635 tamponi totali (ieri 253.100) di cui 92.873 molecolari (ieri 162.460) e 97.762 test rapidi (ieri 90.640) con 50.091 casi testati (ieri 85.401); 9.789 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,18% (ieri 6,2% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,54% (ieri 18,43% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.386; Emilia Romagna 1.151; ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) In data 12l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,25% (ieri +0,41%) con 3.779.594 contagiati totali, 3.140.565 dimissioni/guarigioni (+18.010) e 114.612 deceduti (+358); 524.417 infezioni in corso (-8.588). Ricoverati con sintomi +78 (27.329); terapie intensive +8 (3.593) con 167 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 190.635totali (ieri 253.100) di cui 92.873 molecolari (ieri 162.460) e 97.762 test rapidi (ieri 90.640) con 50.091 casi testati (ieri 85.401); 9.789(target 4.311);totali 5,18% (ieri 6,2% – target 2%);/casi testati 19,54% (ieri 18,43% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.386; Emilia Romagna 1.151; ...

