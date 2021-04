Billie Jean King Cup 2021: Simona Halep e Patricia Maria Tig non giocheranno in Romania-Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Colpo di scena non da poco per il playoff tra Romania e Italia, di scena venerdì e sabato alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, che vale un posto nelle qualificazioni per le Billie Jean King Cup Finals del 2022 (di fatto, il meccanismo è identico a quello degli spareggi per il Gruppo Mondiale di quando la coppa si chiamava Fed Cup). Simona Halep e Patricia Maria Tig, infatti, hanno deciso di rinunciare, l’una perché sarebbe ancora alle prese con un problema alla spalla, l’altra per non meglio specificato infortunio. Soprattutto l’assenza della prima offre una mano non indifferente all’Italia, che a questo punto può sperare in qualcosa di più del dover conquistare i due punti non di proprietà della numero 3 del ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Colpo di scena non da poco per il playoff tra, di scena venerdì e sabato alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, che vale un posto nelle qualificazioni per leCup Finals del 2022 (di fatto, il meccanismo è identico a quello degli spareggi per il Gruppo Mondiale di quando la coppa si chiamava Fed Cup).Tig, infatti, hanno deciso di rinunciare, l’una perché sarebbe ancora alle prese con un problema alla spalla, l’altra per non meglio specificato infortunio. Soprattutto l’assenza della prima offre una mano non indifferente all’, che a questo punto può sperare in qualcosa di più del dover conquistare i due punti non di proprietà della numero 3 del ...

