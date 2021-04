Biden cerca sponde in Europa e sceglie l'Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) L’incontro tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e Luigi Di Maio a Washington doveva durare mezz’ora: è durato più di un’ora. Non era prevista la presenza di John Kerry: e invece l’inviato di Biden per il clima a sorpresa ha voluto partecipare, dall’inizio alla fine. Il segnale è chiaro: la nuova amministrazione statunitense punta sull’Italia del governo Draghi su dossier importanti come la Libia, la lotta ai cambiamenti climatici, alla pandemia. Ma sul tavolo non ci sono ancora impegni concreti di collaborazione sull’argomento più spinoso: i vaccini anti-covid. Il colloquio tra il ministro degli Esteri e il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci è un cordiale incontro di presentazione, non va nei dettagli della campagna vaccinale statunitense, che corre come un treno, e nemmeno di quella europea e Italiana, che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) L’incontro tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e Luigi Di Maio a Washington doveva durare mezz’ora: è durato più di un’ora. Non era prevista la presenza di John Kerry: e invece l’inviato diper il clima a sorpresa ha voluto partecipare, dall’inizio alla fine. Il segnale è chiaro: la nuova amministrazione statunitense punta sull’del governo Draghi su dossier importanti come la Libia, la lotta ai cambiamenti climatici, alla pandemia. Ma sul tavolo non ci sono ancora impegni concreti di collaborazione sull’argomento più spinoso: i vaccini anti-covid. Il colloquio tra il ministro degli Esteri e il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci è un cordiale incontro di presentazione, non va nei dettagli della campagna vaccinale statunitense, che corre come un treno, e nemmeno di quella europea ena, che ...

Advertising

DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: Biden cerca sponde in Europa e sceglie l'Italia - Avvocatocapita1 : Questa è concreta novità di gov Draghi.Puo' essere importantissima. Biden cerca sponde in Europa e sceglie l'Ital… - fabio_tognella : RT @HuffPostItalia: Biden cerca sponde in Europa e sceglie l'Italia - HuffPostItalia : Biden cerca sponde in Europa e sceglie l'Italia - FabioAstigiano : @bator2013 @ClydeGianni @OGiannino Dipende. I turchi hanno solo una carta molto pesante: il raddoppio del canale de… -