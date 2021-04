Bianca Guaccero positiva al Covid | cos’è successo durante la diretta di Detto Fatto VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021)la puntata di oggi diin collegamento da casa ha comunicato al pubblico che è risultata essereal. La conduttrice non riesce proprio a spiegarsi come sia potuto accadere, più che altro perché è sempre stata attentissima. Anzi, ha rivelato anche che alcuni la prendevano in giro per … L'articoloalladiproviene da Velvet Gossip.

, visibilmente commossa, aveva dichiarato: 'Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondiale della salute e mai come in quest'ultimo anno abbiamo capito ...positiva al coronavirus . La conduttrice di Detto Fatto ha annunciato di essere affetta da Covid, motivando così la sua assenza nella puntata odierna. In collegamento da casa con la ...Bianca Guaccero è positiva al Covid: la conduttrice lo ha dichiarato nella puntata di oggi di Detto Fatto. La puntata non si è aperto come di consueto, poichè la conduttrice era in collegamento da ...Anche Bianca Guaccero vittima del Covid. La conduttrice Bianca Guaccero ha fatto sapere di essere positiva al coronavirus e ha “disertato” la sua trasmissione, “Detto Fatto” su RaiDue: “Non so come ...