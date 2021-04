Bianca Guaccero lascia Detto Fatto a causa della sua malattia | l’annuncio in diretta Tv

(Di lunedì 12 aprile 2021) La conduttrice ha voluto annunciare in prima persona la sua condizione, collegandosi incon lo studio di Rai2 e tranquillizzando i telespettatori sul suo stato di salute, ma rivolgendo un messaggio anche a tutti coloro che ancora prendono sotto gamba l'incidenza e la virulenza del virus., infatti, dichiara: (VIDEO A FINE ARTICOLO...) Purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci, purtroppo ahimè in questo periodo stiamo vivendo il piccopandemia, e anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Houn primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare. Ma ahimè, purtroppo, c'è una grande percentuale che mi dice ...

La conduttrice ha annunciato nel corso della puntata di oggi della sua trasmissione di aver preso il Covid-19. Bianca Guaccero non è alla conduzione della puntata odierna di Detto Fatto. La conduttrice ha annunciato in diretta, in collegamento da casa con la trasmissione, di aver contratto il Covid-19. Bianca Guaccero nella puntata di lunedì 12 aprile di Detto Fatto non era presente in studio. La conduttrice ha contratto il Covid, ma non ha mancato di condurre lo stesso il programma in collegamento.