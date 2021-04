Bhutan, in 16 giorni vaccinato il 93 per cento degli adulti (Di lunedì 12 aprile 2021) Un Paese su tutti nel mondo si impone per il rapidissimo procedere della campagna di vaccinazioni contro la Covid-19 ma non si tratta dei tanto celebrati casi di Israele e nemmeno degli Stati Uniti: è il Bhutan. Il piccolo regno himalayano incastonato tra India e Cina ha infatti quasi concluso – in soli 16 giorni – le somministrazioni di vaccini. Se gli Stati all’avanguardia nella campagna vaccinale a livello globale hanno impiegato mesi per conseguire tali risultati, in Bhutan è già stato vaccinato il 93 per cento degli adulti e tutto solo tra il 27 marzo e l’11 aprile. Nel complesso, il regno asiatico ha così immunizzato il 62 per cento dei suoi 800 mila abitanti. Grazie alla rapidità delle somministrazioni dei vaccini, in termini ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Un Paese su tutti nel mondo si impone per il rapidissimo procedere della campagna di vaccinazioni contro la Covid-19 ma non si tratta dei tanto celebrati casi di Israele e nemmenoStati Uniti: è il. Il piccolo regno himalayano incastonato tra India e Cina ha infatti quasi concluso – in soli 16– le somministrazioni di vaccini. Se gli Stati all’avanguardia nella campagna vaccinale a livello globale hanno impiegato mesi per conseguire tali risultati, inè già statoil 93 pere tutto solo tra il 27 marzo e l’11 aprile. Nel complesso, il regno asiatico ha così immunizzato il 62 perdei suoi 800 mila abitanti. Grazie alla rapidità delle somministrazioni dei vaccini, in termini ...

