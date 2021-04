Berlusconi ricoverato: l'ex premier ancora in ospedale. Il 15 aprile nuova udienza (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano - Silvio Berlusconi non ha ancora abbandonato l'ospedale San Raffaele di Milano. Il suo ricovero dura ormai da una settimana. L'ex premier a riposo Dopo aver trascorso la Pasqua a casa della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano - Silvionon haabbandonato l'San Raffaele di Milano. Il suo ricovero dura ormai da una settimana. L'exa riposo Dopo aver trascorso la Pasqua a casa della ...

Advertising

HuffPostItalia : Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Rischia di saltare la sentenza del Ruby ter - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo… - fanpage : #RubyTer, slitta per la quinta volta la sentenza per Silvio Berlusconi - walter63631215 : RT @Lucrezi97533276: Berlusconi ricoverato al SanRaffaele ..... lo avrà convocato qualche tribunale - walter63631215 : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Zangrillo:'La variante Ruby non è clinicamente morta' https:/… -