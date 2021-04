Bergamo e Lombardia in zona arancio, cosa cambia: spostamenti, scuole, negozi e bar (Di lunedì 12 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile Bergamo e la Lombardia tornano in zona arancione. Tra i cambiamenti più attesi, quello che permette ai cittadini di girare nel proprio comune senza obbligo di autocertificazione. E la possibilità di fare visita una volta al giorno ad amici e parenti in paese, al massimo in due persone con figli under 14 al seguito. Con il passaggio in arancione, riapriranno all’incirca 7.500 negozi mentre 55 mila studenti bergamaschi potranno tornare a scuola (quelli degli ultimi due anni delle medie e delle superiori, questi ultimi al 50%). Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti. Sono invece 30 i giorni di (quasi) libertà su 101 dall’inizio dell’anno. I restanti del 2021, per ora, sono gli oltre 70 giorni di limitazioni e lockdown per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Da lunedì 12 aprilee latornano inne. Tra imenti più attesi, quello che permette ai cittadini di girare nel proprio comune senza obbligo di autocertificazione. E la possibilità di fare visita una volta al giorno ad amici e parenti in paese, al massimo in due persone con figli under 14 al seguito. Con il passaggio inne, riapriranno all’incirca 7.500mentre 55 mila studenti bergamaschi potranno tornare a scuola (quelli degli ultimi due anni delle medie e delle superiori, questi ultimi al 50%). Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti. Sono invece 30 i giorni di (quasi) libertà su 101 dall’inizio dell’anno. I restanti del 2021, per ora, sono gli oltre 70 giorni di limitazioni e lockdown per ...

