Benevento | Torino | Cagliari Sarà corsa a tre? Ma anche la Fiorentina ha bisogno di punti

Leggi su sportface

(Di martedì 13 aprile 2021)a 30,a 27,a 22. Poi Parma (20) e Crotone (15). E’ una lotta salvezza che rischia di fare vittime illustri quella che sta infiammando il rush finale della Serie A 2020/2021. Lasembra essere quella più in forma, in virtù di un Vlahovic che non intende fermarsi e che contro l’Atalanta ha indossato la veste del trascinatore. Il calendario dei viola offre lo scontro diretto cola maggio inoltrato e le sfide contro Juventus, Lazio e Napoli. Ma i viola sembrano essere in grado di raggiungere quella quota 36-37, sufficiente per la tranquillità. Occhi puntati sul, sconfitto dal Sassuolo e ora pronto a sfidare la Lazio, ultima big da affrontare prima dell’Atalanta alla terzultima. Poi...