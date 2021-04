Benevento-Sassuolo, De Zerbi: “Siamo un gruppo di grande qualità. Europa? Siamo lontani” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Sassuolo trova un successo importante sul Benevento.Serie A, Benevento-Sassuolo 0-1: un autogol regala i 3 punti a De Zerbi. La classifica aggiornataLa formazione emiliana si impone di misura, grazie all'autorete di Federico Barba allo scadere del primo tempo. I neroverdi si confermano una squadra temibile, con tanta qualità e ottime individualità. Al termine del match il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l'importante vittoria.L'ex allenatore del Palermo sa di avere a disposizione giocatori di spessore ed è contento della crescita dei suoi ragazzi: "So che Siamo un gruppo di grande ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Iltrova un successo importante sul.Serie A,0-1: un autogol regala i 3 punti a De. La classifica aggiornataLa formazione emiliana si impone di misura, grazie all'autorete di Federico Barba allo scadere del primo tempo. I neroverdi si confermano una squadra temibile, con tantae ottime individualità. Al termine del match il tecnico del, Roberto De, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l'importante vittoria.L'ex allenatore del Palermo sa di avere a disposizione giocatori di spessore ed è contento della crescita dei suoi ragazzi: "So cheundi...

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - SkySport : BENEVENTO-SASSUOLO 0-1 Risultato finale ? ? aut. #Barba (45+1') ? SERIE A – 30^ giornata ?? - OverseasYanks : Sassuolo [Italy Serie A]: Jeremy Toljan (26/RB) Benevento vs Sassuolo - 4/12/2021 • Toljan subbed on in the 77th minute in a 1-0 win. - zazoomblog : Serie A battuta darresto per il Benevento che esce sconfitto con il Sassuolo in uno 0 a 1 - #Serie #battuta… -