Benevento-Sassuolo 0-1 | Boga di nuovo decisivo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Iltorna alla vittoria con una prova positiva: calcio di qualità e organizzazione. Alnon bastano i contropiedi. Raspadori attivo e sprecone, Consigli super Ilgioca senza pressioni, ma con la stessa voglia di vincere e convincere, nonostante non lotti più per nulla in questa stagione di Serie A. Questa mentalità fa la differenza e fa apprezzare molto il lavoro di De Zerbi. Ilcerca importanti punti per la salvezza e rispetta molto gli avversari, ma esce dal campo sconfitto. Il primo tempo è poco vivo e le due squadre creano poche occasioni da gol, tranne qualche fiammata. Iltiene il pallino del gioco, con il solito Locatelli a gestire i tempi, mentre i campani si limitano alle ripartenze in contropiede. Maxime Lopez spreca la prima palla gol, ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - sportli26181512 : #Benevento-#Sassuolo 0-1: commento al risultato partita: Un autogol di Barba ispirato da Boga condanna i gialloross… - apetrazzuolo : SERIE A - Benevento-Sassuolo 0-1, decide un autogol di Barba -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sassuolo

Un autogol di Barba ispirato da una deliziosa progressione di Boga condanna il, che crolla in casa contro unche domina il match e spreca anche tanto, rischiando grosso nel finale. De Zerbi porta via dal Vigorito tre punti che lo proiettano a quota 43 in ...Commenta per primo0 - 1 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: aut. Barba (S)(3 - 5 - 2): Montipò; Tuia (64' Caprari), Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Schiattarella (64' Viola), Hetemaj (56' ...BENEVENTO - Basta l'autogol di Barba per il Sassuolo che vince per 1-0 contro il Benevento. Nel posticipo della 30° giornata di Serie A i neroverdi controllano la gara e sfiorano il gol con Lopez, ...Male Barba, Tuia e Gaich: le pagelle per il fantacalcio Il Sassuolo si aggiudica il posticipo della 30^ giornata del campionato di Serie A battendo 1-0 il Benevento. I neroverdi con questi tre punti ...