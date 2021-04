Benevento | Pasquariello replica alle consigliere grilline | “Attacco strumentale”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– “Letto, con l’attenzione che merita, il comunicato dellecomunali del Movimento 5 Stelle, ritengo opportuno fare alcune precisazioni volte ad evidenziare la non veridicità e la strumentalità di certe affermazioni” inizia così lada parte di Mario, Vicesindaco del Comune di. “Lepentastellate – scrive– ad aprile del 2021 (quindi da qualche giorno, sic!) si accorgono che ci sono delle problematiche attinenti Via Avellino, in particolare per quel che riguarda le condizioni dei marciapiedi, e si chiedono come mai l’Amministrazione non intervenga in merito. Probabilmente, la necessità di ricordare la loro presenza all’interno della civica assise gioca un brutto ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, Pasquariello #Replica alle consigliere grilline: 'Attacco ... ** - ilvaglio1 : Percorswi pedonali ed interventi nelle periferie, Pasquariello replica alle consigliere del M5S #lavoripubblici… - puntomagazine : Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Mario Pasquariello #news #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Pasquariello

ilVaglio

L'atto arriverebbe in aula senza una istruttoria di base, almeno è questo il portato dei consiglieri che hanno partecipato alla conferenza, per cui sarà lo stesso assessorea darne ...L'atto arriverebbe in aula senza una istruttoria di base, almeno è questo il portato dei consiglieri che hanno partecipato alla conferenza, per cui sarà lo stesso assessorea darne ...Scrive Mario Pasquariello, vicesindaco di Benevento ed assessore comunale: Letto, con l’attenzione che merita, il comunicato delle consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, ritengo opportuno fare ...Prevendite disponibili da oggi: in tanti scelgono la cena a 50 metri di altezza per vivere un’esperienza indimenticabile. Il Covid non ferma Dinner in the sky, il ristorante a 5 ...