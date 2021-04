Benevento, Foggia: «Ecco la quota salvezza. La foto contro la Juve…» (Di lunedì 12 aprile 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della stagione dei giallorossi: Ecco le sue parole Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo. LA GARA – «Condivido la scelta del Sassuolo, hanno dato l’ennesimo segnale del loro stile. Intanto guadagnamoci un futuro in questa categoria e lo faremo programmando con Pippo come stiamo già facendo da due anni. Poi sapete meglio di me che il mercato è imprevedibile: se avrà occasione di andare in un grande club allora vuol dire che gli avremo portato fortuna. quota salvezza? 37-38 punti potrebbero bastare, pensiamo a noi ma guardiamo anche i risultati di chi c’è dietro di noi». foto VITTORIA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato della stagione dei giallorossi:le sue parole Pasquale, ds del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della garail Sassuolo. LA GARA – «Condivido la scelta del Sassuolo, hanno dato l’ennesimo segnale del loro stile. Intanto guadagnamoci un futuro in questa categoria e lo faremo programmando con Pippo come stiamo già facendo da due anni. Poi sapete meglio di me che il mercato è imprevedibile: se avrà occasione di andare in un grande club allora vuol dire che gli avremo portato fortuna.? 37-38 punti potrebbero bastare, pensiamo a noi ma guardiamo anche i risultati di chi c’è dietro di noi».VITTORIA ...

