Belotti, il Milan mette nel mirino l’attaccante del Torino (Di lunedì 12 aprile 2021) Andrea Belotti sempre più al centro delle voci di mercato. Il centravanti del Torino andrà infatti in scadenza di contratto nel 2022, motivo per cui molte squadre, prima fra tutte al Milan, pensano al possibile colpo. “Il rinnovo di Belotti non può attendere“, questo il titolo odierno di Tuttosport, che mette dunque in risalto la difficile situazione dell’attaccante granata. Il centravanti classe 93 andrà infatti in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, nel 2022, e se il presidente Cairo non riuscirà a concludere positivamente la trattativa per il rinnovo del contratto del suo capitano, allora il Torino rischierà seriamente di perdere il giocatore a zero. Belotti, tante le squadre interessate: il Milan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Andreasempre più al centro delle voci di mercato. Il centravanti delandrà infatti in scadenza di contratto nel 2022, motivo per cui molte squadre, prima fra tutte al, pensano al possibile colpo. “Il rinnovo dinon può attendere“, questo il titolo odierno di Tuttosport, chedunque in risalto la difficile situazione delgranata. Il centravanti classe 93 andrà infatti in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, nel 2022, e se il presidente Cairo non riuscirà a concludere positivamente la trattativa per il rinnovo del contratto del suo capitano, allora ilrischierà seriamente di perdere il giocatore a zero., tante le squadre interessate: il...

