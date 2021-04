Belen Rodriguez, commenti velenosi per quella foto: la showgirl zittisce tutti con queste risposte (Di lunedì 12 aprile 2021) Belen Rodriguez non ci sta e mette a tacere alcuni utenti su Instagram rispondendo alle critiche che ha ricevuto sulla sua vita personale. foto: Kikapress Music: 'Chill Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021)non ci sta e mette a tacere alcuni utenti su Instagram rispondendo alle critiche che ha ricevuto sulla sua vita personale.: Kikapress Music: 'Chill Summer' from Bensound.com

Advertising

cdonetto : @carmelitadurso Belen Rodriguez ha pubblicato questa foto. È irritante e penoso per tutte le persone come me, che s… - cdonetto : @pomeriggio5 Belen Rodriguez ha pubblicato questa foto. È irritante e penoso per tutte le persone come me, che sono… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ecco il motivo per cui non possono ancora convolare a nozze - infoitcultura : Belen Rodriguez fortemente criticata sui social: “Sono enormi, ti stai rovinando” - infoitcultura : Belen Rodriguez, le parole sui social: “Fatemi mangiare e dormire” -