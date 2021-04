Belen atterra alle Maldive con Antonino | polemiche per il viaggio da sogno Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 aprile 2021)è in vacanza in un luogo daconSpinalbese, forse). Sono arrivati da poco dopo unche la showgirl aveva anticipato lungo, il tempo di qualche scatto e tanto riposo. E’ bastato però pochissimo a fare scattare lesul perchéRodriguez possa permettersi di andareo chissà dove in vacanza mentre ci sono nipoti che non possono andare dai nonni che abitano nel comune vicino. Le critiche sono ormai sempre le stesse ma la voglia di fare polemica resta.sarà andata per lavoro, per uno shooting oppure si può andare in vacanza liberamente in vari Paesi? La confusione continua a regnare ma questo non fa che ...