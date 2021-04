Belen alle Maldive con Spinalbese: le foto su Instagram fanno discutere (Di lunedì 12 aprile 2021) Belen Rodriguez si è concessa una fuga romantica con il suo Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl non ha perso occasione per condividere la gioia del primo viaggio insieme al compagno su Instagram, pubblicando alcuni scatti che immortalano questo posto da sogno. Come ha riportato negli hashtag, infatti, si tratta del Resort Baglioni Maldives che si trova sull’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau. Una location stellare di cui la Rodriguez ha donato un piccolissimo scorcio. Nella foto si vede semplicemente una tazza di cappuccino in primissimo piano, mentre sullo sfondo si scorge la piscina sulla bianca spiaggia sabbiosa dell’atollo. Già le stories avevano catturato l’attenzione dei follower, dove la showgirl argentina mostrava il momento della partenza, mano nella mano con ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)Rodriguez si è concessa una fuga romantica con il suo Antonino. La bellissima showgirl non ha perso occasione per condividere la gioia del primo viaggio insieme al compagno su, pubblicando alcuni scatti che immortalano questo posto da sogno. Come ha riportato negli hashtag, infatti, si tratta del Resort Baglionis che si trova sull’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau. Una location stellare di cui la Rodriguez ha donato un piccolissimo scorcio. Nellasi vede semplicemente una tazza di cappuccino in primissimo piano, mentre sullo sfondo si scorge la piscina sulla bianca spiaggia sabbiosa dell’atollo. Già le stories avevano catturato l’attenzione dei follower, dove la showgirl argentina mostrava il momento della partenza, mano nella mano con ...

