Beautiful anticipazioni | Steffy confesserà tutto a Liam?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 aprile 2021)sta per cedere, che cosa farà? Si sente in colpa per quello che è successo con Hope? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata didi domani, 13 aprile 2021. In questi ultimi episodi l’attenzione si era nuovamente concentrata su Sally, Flo e Wyatt e la story line che riguarda Hope einvece era stata messa da parte. Ma da domani, si tornerà a parlare anche di loro e del triangolo amoroso che ben presto potrebbe diventare un quadrato ( per non parlare del fatto che in questa storia ci sarebbe anche Zoe in quanto fidanzata di Thomas). Ma facciamo il punto della situazione. Dopo la fine della sua storia con, la ragazza sembra voler andare dritta per la sua strada. Hope questa volta non ha intenzione di perdonare il suo ex compagno sempre convinta del ...