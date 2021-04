BEAUTIFUL | anticipazioni dal 18 al 24 aprile 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021)settimanali puntateda domenica 18 a sabato 24: Leggi anche:puntata di lunedì 12Steffy è sconvolta dalla rivelazione di Ridge, che le confessa di aver baciato Shauna. Brooke e Quinn si fronteggiano e si dichiarano guerra. Sally è preoccupata per la sua salute: lo stress accumulato per la storia travagliata con Wyatt le sta causando strani tremori alle mani. Lei, però, è decisa a non lasciare Wyatt nelle mani di Flo. Wyatt si confida con Katie riguardo la situazione con Sally e Flo: ha ricominciato a frequentare Flo, ma è addolorato per la sofferenza che sta causando a Sally.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Lo scontro tra ...

puntatadi lunedì 12 aprile 2021 :11 aprile: Sally non prende bene la notizia che Wyatt ha da dargli e propone una soluzione. Consapevole di provare ancora dei sentimenti per Flo , Wyatt è deciso a lasciare ...Steffy sta per cedere, che cosa farà? Si sente in colpa per quello che è successo con Hope? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 aprile 2 ...Nuove interessanti anticipazioni riguardano la soap opera americana Beautiful, in cui a quanto pare avverrà l’omicidio del personaggio Vinny e si scoprirà chi è l’assassino. Intanto nel nostro paese ...