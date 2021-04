Bayern Monaco | Kimmich | “Contro il Psg passeremo noi perché siamo più forti”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si giocherà domani il ritorno dei Quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e. All'andata furono i francesi ad avere la meglio con il risultato di 3 a 2 in una partita combattuta e ricca di occasioni. La squadra di Flick, quindi, è chiamata alla rimonta e dentro lo spogliatoio credono fortemente a questa possibilità. Queste le parole che Joshuaha rilasciato alla vigilia ai canali ufficiali del club, riportate da tuttomercatoweb.com:"Sono convinto che ce la faremo.la squadra più forte e lo si è visto anche nel match d’andata. Purtroppo solo il risultato finale non è stato adeguato. Ma sono assolutamente convinto che potremo ribaltare le sorti nella gara di domani. Molto dipenderà dalla mentalità che metteremo in campo ma ...