Basket | sospesa l’omologazione di Fortitudo Bologna-Pesaro per il caso Robinson | inammissibile il ricorso di Cantù

(Di lunedì 12 aprile 2021) Doppia decisione da parte del Giudice Sportivo FIP in merito ad altrettante partite del weekend appena trascorso, quelle traLavoropiùe Carpegna Prosciuttoe tra Acqua S.Bernardoe Dolomiti Energia Trentino. Differenti gli esiti, per situazioni del tutto diverse tra di loro. Per quel che riguarda, finita 77-79 sul campo, è statain attesa di verificare i documenti che provino o meno la circostanza per la quale Justinfosse autorizzato a scendere in campo. Il giocatore, infatti, si era negativizzato il giorno prima della disputa del match, ed è stato schierato da coach Jasmin Repesa. Ad avviso del club di casa, però, i tempi per produrre tutta la ...

Advertising

OA_Sport : Basket: un ricorso ha seguito, l'altro è ritenuto inammissibile. Si indaga su Fortitudo-Pesaro, chiuso il caso Cant… - BasketCity_net : - dinamo_sassari : In seguito alle ultime disposizioni per le prossime due settimane sono sospese le attività del minibasket ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket sospesa

OA Sport

... aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di, aree skate) in aree pubbliche e all'... 11)è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttoraper lo svolgimento di lavori, ...L'EtruscaSan Miniato comunica che in seguito ai tamponi di verifica svolti nel corso della settimana ... L'attività di allenamento e agonistica rimane, in attesa del normalizzarsi della ...Doppia decisione da parte del Giudice Sportivo FIP in merito ad altrettante partite del weekend appena trascorso, quelle tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro e tra Acqua S.Bern ...Bologna, 12 aprile 2021 – Omologazione della partita sospesa in attesa di ulteriori accertamenti. Il preannuncio e l'istanza presentata dalla Fortitudo Bologna ha già avuto il primo effetto della non ...