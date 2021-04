Basket, i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Candi e Abass suonano la carica, Gaspardo al top contro Milano (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche la 26a giornata di Serie A è andata in archivio: partite lottate, percentuali irreali da tre (il 22/39 di Reggio Emilia contro Varese), ricorsi annunciati (Fortitudo Bologna) e potenziali (Cantù) e il big match Brindisi-Milano l’hanno caratterizzata. In tutto questo, il contingente tricolore non è rimasto a guardare. Questa volta il titolo di MVP italiano della giornata va suddiviso a metà tra due uomini, Leonardo Candi e Awudu Abass. Per il giocatore dell’Unahotels stretta collaborazione con Petteri Koponen nel sommergere di triple l’Openjobmetis Varese di un ancora ottimo Michele Ruzzier (15 punti e tante altre buone cose): 20 punti, 6/8 dall’arco, 4 assist e 23 di valutazione nella partita in cui anche Filippo Baldi Rossi rilancia con 14, 9 ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche la 26adiA è andata in archivio: partite lottate, percentuali irreali da tre (il 22/39 di Reggio EmiliaVarese), ricorsi annunciati (Fortitudo Bologna) e potenziali (Cantù) e il big match Brindisi-l’hanno caratterizzata. In tutto questo, il contingente tricolore non è rimasto a guardare. Questa volta il titolo di MVP italianova suddiviso a metà tra due uomini, Leonardoe Awudu. Per il giocatore dell’Unahotels stretta collaborazione con Petteri Koponen nel sommergere di triple l’Openjobmetis Varese di un ancora ottimo Michele Ruzzier (15 punti e tante altre buone cose): 20 punti, 6/8 dall’arco, 4 assist e 23 di valutazione nella partita in cui anche Filippo Baldi Rossi rilancia con 14, 9 ...

AleCozz1 : @AndBand7 Certo, ma nel corso degli ultimi anni si è sviluppata una infrastruttura a livello di highschool/AAU molt… - d_fantini : Milano-Efes sarà anche stato un 'allenamento agonistico', ma aver ritrovato le migliori sensazioni in attacco e dif… - gabrieleacciaro : Ho girato su Milano-EFES a fine quarto quarto giusto in tempo per assistere ai migliori 2 minuti di basket degli ul… - Gazzetta_it : Basket Awards, votate i migliori della 25ª giornata @LegaBasketA - sportli26181512 : Draft NBA 2021, i 50 migliori giocatori dopo il torneo NCAA. CLASSIFICA: Conclusa la stagione di basket universitar… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori Domenica amara per la Cestistica, al Palasprint vince Firenze La chiave della gara, oltre alle migliori percentuali della compagine toscana e alla prestazione ... nel recupero della prima giornata di ritorno, riprogrammata a fine campionato dalla Lega Basket ...

Stella Azzurra VT Ortoetruria al Palamalè contro Alfa Omega ...avversarie andando anche a cogliere un successo importantissimo sul campo della corazzata Basket ... Rapidità, dinamismo, ottime percentuali di tiro, sono le qualità migliori di un team che riesce a ...

