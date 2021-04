Basket femminile | il Fila San Martino di Lupari costretto a rinunciare ai playoff di Serie A1 Famila Schio direttamente in semifinale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Finisce nel modo meno voluto, più difficile e doloroso la stagione delSandi. La formazione allenata da Gianluca “Larry” Abignente è infatti costretta a fermarsi definitivamente: troppo stretti i tempi di recupero per la squadra, colpita dal Covid-19 e già costretta a saltare le ultime due gare della stagione. Le giallonere avrebbero dovuto affrontare ila partire da sabato 16 nei quarti al meglio delle tre partite, con la prima al PalaLupe e le successive due al PalaRomare scledense, dopo il settimo posto in regular season vissuto con alterne fortune. Ne beneficia così il, che si ritrovainsenza scendere in campo. Queste le parole esplicative del presidente del ...

Advertising

OA_Sport : Scossone nel basket femminile: San Martino di Lupari si ritrova impossibilitata a giocare i playoff scudetto a caus… - MGraziaFasc : RT @maurocarafa31: Basket #Magnolia A1 femminile Carolina #Sanchez lascia la squadra dopo la salvezza e ringrazia tutti @vinzcarpinone77 @T… - SportingTargetG : Risultati della 13° giornata di ritorno del Campionato di Basket Femminile A2 girone Nord & Sud: #LBF… - elisafabretto : RT @Gio_Skirt: Per tutti quelli che dicono che il basket femminile fa schifo: guardatevi sta partita e poi.. ???????? - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Basket Femminile Serie A' - LA FEBA CIVITANOVA VIENE BATTUTA A DOMICILIO DAL SAN GIOVANNI VA… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

OA Sport

Arenzano. Terza vittoria consecutiva tra le mura amiche del Paracorradi, nel campionato di Serie B, per ilPegli che nel finale supera una coriacea Pasta, squadra di Rivalta di Torino scesa in terra ligure ancora a secco di vittorie e pronta a muovere la classifica. ) [1] => Array (...La Coppa Europa sfugge per un punto alle ragazze dell'Umana battuta letteralmente all'ultimo secondo dal Valencia, per 82 a 81 in Ungheria di Barnaba Ungaro, montaggio di Andrea GiorgioMi sono preso qualche giorno di tempo per capire, assieme alla Lega Basket Femminile e alla FIP, se ci fossero margini per trovare qualche soluzione che potesse portare a un epilogo diverso. Purtroppo ...Disney+ continua a investire sugli sport drama intensi e caratterizzati da un cast di tutto rispetto, con un nuovo show incentrato sul basket femminile.