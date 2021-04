Basket Eurolega | ecco il calendario dei playoff | gara 1 Milano-Bayern il 20 aprile

(Di lunedì 12 aprile 2021) E’ stato pubblicato ildei play-off che metteranno in palio i pass per la Final Four di. In particolare,1 fra AX Armani ExchangeMonaco inizierà il 20al Forum, con2 in programma due giorni dopo sempre sul parquet dell’Olimpia. Il terzo atto e l’eventuale4 si svolgeranno in Germania il 28 e 30, se poi fosse necessaria la ‘bella’ appuntamento ancora al Forum il prossimo 4 maggio. SportFace.

Advertising

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? Ecco la griglia Playoff completa, chi vincerà l'@euroleague 20/21? ???? Barcellona (1) ???? CSKA (2) ???? Efes (3) ???? Olimpi… - DavideFuma : @Eurosport_IT I dettagli nel pezzo per @Eurosport_IT - DavideFuma : RT @Eurosport_IT: ?? Ecco la griglia Playoff completa, chi vincerà l'@euroleague 20/21? ???? Barcellona (1) ???? CSKA (2) ???? Efes (3) ???? Olimpi… - Eurosport_IT : ?? Ecco la griglia Playoff completa, chi vincerà l'@euroleague 20/21? ???? Barcellona (1) ???? CSKA (2) ???? Efes (3) ????… - OA_Sport : Basket: lo Zenit San Pietroburgo batte il Panathinaikos, sfiderà il Barcellona nei playoff di Eurolega, manda in qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

...- Maccabi Tel Aviv (Tel Aviv) 2003 - Barcellona (Barcellona) 2002 - Panathinaikos (Bologna) 2001 - Virtus Bologna 2000 - Panathinaikos (Salonicco) * = tra parentesi sede della Final Four...A. Fino al termine della stagione agonistica 2021 Acqua Dolomia sarà Official Sponsor della ... 8 Coppe Italia e una Supercoppa, e in campo internazionale ha trionfato in due edizioni di,...E’ stato pubblicato il calendario dei play-off che metteranno in palio i pass per la Final Four di Eurolega. In particolare, gara 1 fra AX Armani Exchange Milano e Bayern Monaco inizierà il 20 aprile ...La prima riguarda il tabellone dei quarti di finale di Eurolega: si completa in questo modo il loro quadro, con lo Zenit che va a sfidare il Barcellona nella parte alta del tabellone. L’avversaria che ...