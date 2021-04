Bankitalia | prestiti a imprese e famiglie aumentati al 4 | 5%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia prestiti

I tassi suialle società si sono attestati all'1,15% dall'1,17%, in particolare quelli per ... La variazione - sottolinea- può risentire dell'effetto di operazioni di ...Tassi sui mutui saliti all'1,65% . In febbraio, aggiunge, i tassi di interesse suierogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, si sono collocati all'1,65% (1,61 in gennaio), mentre ...Nel mese di febbraio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 4,5% sui dodici m ...(Teleborsa) - Prestiti al settore privato in accelerazione a febbraio al 4,5% dal 4,3% registrato a gennaio. E' quanto emerge dal supplemento "Banche e Moneta" della Banca d'Italia, che segnala una ac ...